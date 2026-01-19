Овчинский: Жилой комплекс по программе реновации построили в Кузьминках
В районе Кузьминки Юго-Восточного административного округа Москвы введён в эксплуатацию новый жилой комплекс по программе реновации. Общая площадь здания превышает 32 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«Новостройка по программе реновации состоит из четырех секций переменной этажности Г-образной формы. В ней 300 квартир, три из которых адаптированы для маломобильных граждан. Жилая площадь составляет около 18 тысяч квадратных метров», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Придомовая территория тоже получила комплексное благоустройство. Во дворе обустроены зона тихого отдыха, детская игровая и спортивная площадки. Рядом находятся остановки общественного транспорта, детские сады, школы, поликлиники, а также природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино», добавил министр.
В здании и на прилегающей территории создана безбарьерная среда.
Новостройка расположена по адресу: улица Академика Скрябина, дом 40.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте переселения жителей в другой новый дом по программе реновации — в ЗАО на Родниковой улице.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затрагивает интересы около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. В настоящее время мэр Москвы поручил ускорить реализацию программы в два раза.
