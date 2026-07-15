Овчинский: Жилой дом по проекту «Московские кварталы» построили на Полярной улице

Новый дом площадью свыше 32,3 тысячи квадратных метров построили по проекту «Московские кварталы» на Полярной улице (СВАО). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, жилая площадь дома составляет порядка 21,7 тысячи квадратных метров. В двухсекционном здании 422 квартиры. На нежилом первом этаже смогут открыться пункты выдачи заказов, кофейни, аптеки, магазины и другие сервисы. «Дом возведен в районе с развитой инфраструктурой: в пешей доступности находятся школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные и культурные центры. Рядом с домом также расположена остановка общественного транспорта, откуда примерно за 15 минут можно добраться до станции метро “Бабушкинская”», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Также рабочие выполнили благоустройство прилегающей территории. Здание построено в современном урбанистическом стиле с применением керомогранитных плит белого и стального цветов.

Рядом находятся реки Чермянка и Яуза, благоустроенные парки с теннисными кортами, беседками, прогулочными маршрутами и смотровыми площадками, а также Ясный пруд.

Купить квартиры в новостройке можно на портале москварталы.рф. Проект запустили в конце мая 2025 года. Город полностью контролируют строительство зданий — от планировки территории и проектирования до ввода в эксплуатацию и передачи под заселение.

