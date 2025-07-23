Овчинский: Жилье по реновации построят в Донском районе по проекту КРТ
В Донском районе Москвы реорганизуют участок по проекту комплексного развития территории (КРТ) и построят жилой дом в рамках реализации программы реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«Площадь квартир в будущей новостройке ориентировочно составит 14,7 тысячи квадратных метров. Это позволит обеспечить новым жильем около 500 москвичей», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Как добавили в пресс-службе Департамента градостроительной политики, в шаговой доступности от будущего дома уже расположена школа, детский сад, медицинский центр и магазины. Помимо прочего в непосредственной близости находится станция Крымская Московского центрального кольца.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин также сообщал о пятилетии программы КРТ в столице. Эта программа позволяет создавать многофункциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. На данный момент в Москве прорабатывается 336 подобных проектов. Работы ведут по поручению мэра города.
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