Овчинский: Жилье по реновации построят в Донском районе по проекту КРТ

В Донском районе Москвы реорганизуют участок по проекту комплексного развития территории (КРТ) и построят жилой дом в рамках реализации программы реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

«Площадь квартир в будущей новостройке ориентировочно составит 14,7 тысячи квадратных метров. Это позволит обеспечить новым жильем около 500 москвичей», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Как добавили в пресс-службе Департамента градостроительной политики, в шаговой доступности от будущего дома уже расположена школа, детский сад, медицинский центр и магазины. Помимо прочего в непосредственной близости находится станция Крымская Московского центрального кольца.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин также сообщал о пятилетии программы КРТ в столице. Эта программа позволяет создавать многофункциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. На данный момент в Москве прорабатывается 336 подобных проектов. Работы ведут по поручению мэра города.

