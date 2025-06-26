Овчинский: Жилье по реновации построят по проекту КРТ в Бирюлеве Восточном
В рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) в районе Бирюлево Восточное Южного административного округа Москвы построят жилье для реализации программы реновации. Об этом рассказал министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
«Территории задействуют для строительства около 56 тысяч квадратных метров жилья для реализации программы реновации. Это позволит обеспечить новыми квартирами около 1,2 тысячи москвичей», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
По словам Овчинского, первые этажи новостроек будут нежилыми для размещения предприятий малого бизнеса, что обеспечит более 100 новых рабочих мест. Новостройки намерены возвести в течение пяти лет .
Рядом с участками, на которых запланировано строительство, находятся школы, детский сад, поликлиники, спортивные объекты, отделения банков, магазины и кафе. Помимо прочего вблизи расположен и Бирюлевский дендропарк.
Программа КРТ позволяет создавать многофункциональные городские кварталы на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков. В общей сложности 302 подобных проекта сегодня реализуют в городе. Работу ведут по поручению мэра столицы Сергея Собянина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru