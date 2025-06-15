Овчинский: Здание для коммунальных служб появится по программе КРТ в Сокольниках

В столичном районе Сокольники в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизован участок, площадь которого превышает два гектара, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Речь идет об участке, расположенном между железнодорожными путями Ярославского и Ленинградского направлений Московской железной дороги и Третьим транспортным кольцом. Проект решения появился на сайте правительства Москвы.



«Большую часть участка отведут под строительство здания для размещения городской производственно-коммунальной базы, обслуживающей жилой фонд и дворовые территории района Сокольники», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



По его словам, площадь объекта будет составлять более пяти тысяч квадратных метров. Чтобы было удобно подъезжать к базе, буду построены новые дороги. Также в районе появятся парковочные места. Территория площадью 0,47 гектара будет благоустроена.



В районе Сокольники этот проект станет вторым, реализуемым по программе КРТ. Первый планируется осуществить на Маленковской улице. Там построят дома, в том числе предназначенные для программы реновации. Также часть территорий будет предназначены под возведение объектов общественно-делового назначения.



В рамках реализации программы КРТ в столице строят многофункциональные городские кварталы на месте неэффективно используемых территориях и местах бывших промышленных зон.



На сегодняшний день в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ. Эта работа ведется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

