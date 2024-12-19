Овчинский: Завершилось строительство второй очереди офисного квартала в Беговом районе

В Беговом районе столицы завершилось строительство двух бизнес-центров в составе делового квартала, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Общая площадь второй очереди делового центра около 70 тысяч квадратных метров. В башне B 23 этажа, в C – 10 этажей. Помимо офисов, в бизнес-центрах разместится инфраструктура для жителей района: торговые помещения для размещения бытовых и сервисных служб, кафе и рестораны. Также в рамках проекта предусмотрена столовая для сотрудников" - рассказал Владислав Овчинский. По его словам - деловой квартал будет состоять из четырех офисных башен. В 2025 году завершится строительство третьей очереди, появится общественная парковая зона площадью 5 тысяч квадратных метров.

Фасады бизнес-центра выполнены из экологичного и сверхпрочного материала – стеклофибробетона. Квартал Stone Towers построен в концепции «здорового» строительства: инженерные системы будут работать автономно, поддерживая комфортный микроклимат внутри офисных зданий, а открывающиеся окна обеспечат возможность естественного проветривания. Деловой центр будет адаптирован для маломобильных посетителей.

Прилегающую к кварталу Stone Towers территорию благоустроят. Центральным элементом станет скульптура «Ангел», которую установили на центральной площади.

