Овчинский: Застройщики оценили уровень взаимодействия с экспертами ЕКЦ на 4,9 балла

Единый контактный центр (ЕКЦ) Градостроительного комплекса Москвы подвел итоги опроса за первые шесть месяцев 2025 года: средняя оценка качества консультаций экспертного подразделения составила 4,9 балла из 5. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«С начала года эксперты Единого контактного центра проконсультировали более 100 застройщиков по наиболее сложным вопросам в сфере строительства», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По итогам опроса, направленного на повышение качества обслуживания и эффективности работы экспертов ЕКЦ, застройщики в среднем оценили уровень консультаций и взаимодействия с экспертами на 4,9 балла из 5. Особое внимание было уделено скорости и точности предоставляемой информации, отметил Овчинский.

По его словам, все поступившие предложения по улучшению работы будут учтены.

Экспертно-консультационное подразделение функционирует на базе ЕКЦ Комплекса градостроительной политики и строительства с марта 2022 года. Его основная задача — выявление и решение проблем заявителей, в том числе во взаимодействии с органами исполнительной власти, а также содействие в реализации найденных решений до достижения конкретного результата.

