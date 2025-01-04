Овчинский: За 2024 год в Москве закрыли вопросы по 28 объектам долгостроя
С начала 2024 года в Москве удалось решить вопросы по 28 объектам незавершенного строительства, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
По его словам, благодаря Оперативной группе в 2024 году на улице Генерала Белова в столице осуществилась реконструкция административного здания АО «Элерон», построенного еще в конце 80-х годов.
«На улице Оршанской достроен учебный корпус ФГБОУ ВО «МАИ», строительство которого начали в 90-х. На Каширском шоссе демонтировали один из старейших долгостроев Москвы — лабораторный корпус НИИ ревматологии РАМН, находившийся в аварийном состоянии», - объяснил Овчинский.
Он добавил, что списки недостроев ежегодно обновляются, и в них вносят площадки, строительство на которых заморожено свыше двух лет.
Ликвидацию объектов долгостроя начали с 2011 года в рамках созданной по поручению московского мэра Сергея Собянина Оперативной группы, которая за несколько лет смогла закрыть вопросы по почти 700 объектам долгостроя. 204 из них удалось ввести в эксплуатацию, а на 274 — были возобновлены строительные работы. При этом 212 проблемных объектов демонтировали, а задействованные территории благоустроили.
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