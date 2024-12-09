Овчинский: выставки конкурса «Арт-проект: моя Москва» стартовали в столице

Передвижные выставки, представляющие работы победителей и призеров конкурса «Арт-проект: моя Москва», начали свою работу в столице. Посетители могут увидеть творческие достижения участников направлений «Рисунок» и «Нейросеть. Москва». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы Владислав Овчинский.

«Работы финалистов объединяют творческий подход и искреннее восхищение нашим городом, стремление сделать его еще лучше. Увидеть картины юных талантов можно в центре досуга и культуры «Южное Бутово» до 20 декабря, в библиотеке №13 имени Чернышевского и в спортивном комплексе «Баланс» – до 24 декабря, а также на переходе между станциями метро «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии и БКЛ с 11 до 22 декабря», — указал Владислав Овчинский.



Среди представленных произведений — работы 36 финалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из других регионов, включая Саратовскую, Смоленскую и Курганскую области.



Конкурс стал для участников площадкой для реализации идей, связанных с историей и инновациями столицы. Его организовал Департамент градостроительной политики российской столицы.



Ежегодное мероприятие предоставляет возможность детям и молодежи от 5 до 16 лет развивать художественные навыки в таких направлениях, как рисование, макетирование и проектная деятельность. В 2024 году юные художники представили работы по темам «Визитная карточка столицы», «Инновационная Москва» и «Моя семья».



Прием заявок на участие в направлении «Рисунок» проходил с 20 мая по 14 октября 2024 года, а работы по теме «Нейросеть. Москва» принимались с 16 сентября по 14 октября.



Всего в финал вышло более 120 произведений, отражающих современный и будущий облик столицы глазами детей.

