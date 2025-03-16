Овчинский: Во Всемирный день поэзии в павильоне «Макет Москвы» откроется новая выставка
В столице на ВДНХ 21 марта в выставочном павильоне «Макет Москвы» во Всемирный день поэзии откроется новая выставка, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
Он добавил, что на протяжении всего дня гости выставки смогут посмотреть светотехнические шоу, в которых оживут стихи о Москве. Специальное представление будет доступно для посетителей с 11:00 утра каждые полчаса. При этом с 15:00 часов начнется вечер поэзии.
«Каждый желающий тоже сможет попробовать свои силы в чтении стихов в режиме свободного микрофона. В этот день откроется новая бесплатная тематическая фотовыставка, которая отражает встречу прошлого и будущего, демонстрируя, как искусственный интеллект видит столицу, описанную в произведениях выдающихся поэтов», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Министр также подчеркнул, что посетить фотовыставку в павильоне можно будет до 11 апреля включительно.
Между тем, главным экспонатом в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ остается архитектурный макет города, в котором представлено свыше 23 тысяч объектов в масштабе 1:400. Посетители могут ознакомиться с выставкой бесплатно с 10:00 до 20:00 часов во все дни недели, кроме понедельников.
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