Овчинский: Во Внукове приступили к монтажу шпунтового ограждения для возведения дома по реновации

В Новомосковском административном округе столицы начали устанавливать котлован и шпунтовое ограждение для строительства нового жилого дома в рамках реализации программы реновации. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Отмечается, что общая площадь объекта составит свыше 24 тысяч квадратных метров. Речь идет о здании на улице Труда, где раньше были четыре дома старого фонда, расселенные в связи с реновацией.

Дом находится в шаговой доступности от станции МЦД «Кокошкино». По словам политика, новый ЖК будет состоять из двух односекционных корпусов, объединенных в цельное архитектурное пространство за счет благоустройства прилегающей территории.

«В первом корпусе предусмотрена 181 квартира, во втором — 88. Две квартиры адаптированы для проживания людей с ограниченной мобильностью. Площадь жилых помещений — около 17 тысяч квадратных метров», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Известно, что на первых этажах нового дома будет предусмотрена комфортная безбарьерная среда, входные группы с панорамным остеклением, оснащенные домофонами и камерами, а также места для хранения детских колясок и комната консьержа. Кроме того, в здании оборудуют помещения для коммерческого использования.

Сообщалось, что в отделке фасадов обоих корпусов нового ЖК применят керамическую плитку в темных и светлых оттенках серого цвета. Визуальным акцентом экстерьера станет ярко-зеленое оформление лоджий. Во дворе между домами обустроят детскую и спортивную площадки с прорезиненным покрытием, места для отдыха с озеленением, скамейки, пешеходную прогулочную зону.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в городе вдвое.