Овчинский: Власти Москвы проследили за стройкой 994 объектов в 2024 году

Департамент градостроительной политики провел мониторинг по 944 коммерческим и городским объектам столичных строек в 2024 году, в том числе домов по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Он отметил, что в августе прошлого года в департаменте появилось подразделение АНО «Строймониторинг» для мониторинга московских строек. Оно отслеживает соблюдение сроков строительства городских и коммерческих объектов, чтобы контролировать объем ввода объектов недвижимости в эксплуатацию в столице.

По словам Овчинского, специалисты проводят не только визуальный осмотр, но и различные лабораторные исследования. В 2024 году было проведено почти 3,5 тысячи проверок.

«Так, за четыре месяца работы специалисты выполнили более 200 исследований по 75 строительным площадкам», – рассказал Владислав Овчинский.

Он уточнил, что исследования помогают проверить объекты улично-дорожной сети и гражданского строительства на соответствие критериям продольной и поперечной ровности дорожного покрытия, толщине дорожного полотна и другим показателям.

