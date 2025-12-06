Овчинский: Видеонаблюдение за стройками Москвы теперь доступно онлайн

В Москве продолжают внедряться передовые цифровые решения, направленные на повышение эффективности и открытости градостроительной деятельности. Важным шагом в развитии городских информационных систем стала интеграция Информационно-аналитической системы управления градостроительной деятельностью (ИАС УГД) с Единым центром хранения и обработки данных (ЕЦХД). Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что одним из ключевых изменений в столичном законодательстве стало введение для застройщиков с 2025 года обязательного требования по оснащению стройплощадок камерами видеонаблюдения и обеспечению передачи данных в городские информационные системы.

Функции контроля за соблюдением новых норм возложена на Мосгосстройнадзор.

Трансляция со строящихся объектов Москвы также доступна в карточке цифрового паспорта объекта на единой цифровой платформе градостроительной деятельности (smart.mos.ru).

«Этот проект – еще один шаг к созданию максимально прозрачной и понятной системы строительства в Москве. Интеграция двух систем (ИАС УГД и ЕЦХД) позволит следить за строительным процессом в реальном времени. Доступ к видеонаблюдению в онлайн-режиме повышает открытость хода строительных работ. Каждый заинтересованный участник процесса может в любой момент убедиться в том, что строительство ведется в соответствии с утвержденными планами и нормативами», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Работа по внедрению цифровых решений не только повышает эффективность, но и значительно улучшает взаимодействие с застройщиками и гражданами.

