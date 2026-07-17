Овчинский: Ведутся подготовительные работы на стройплощадке дома по реновации в САО

В Северном административном округе, в Бескудниковском районе идут подготовительные работы для возведения дома по программе реновации. Его площадь составит 31 тысячу квадратных метров, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Здание будет находиться по адресу: Коровинское шоссе, земельный участок 4/6. Сейчас идет устройство фундаментной плиты будущего дома в рамках подготовительных работ.

«Жилой комплекс на Коровинском шоссе рассчитан на 282 квартиры, 13 из которых будут приспособлены для проживания людей с ограниченной мобильностью. Жилая площадь дома составит почти 17,6 тысячи квадратных метров. Первый этаж запроектирован нежилым – помимо комфортных современных подъездов, там предусмотрены помещения коммерческого назначения, в которых смогут открыться магазины, кафе, пункты выдачи заказов и другие полезные жителям центры услуг», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Жилой комплекс будет находиться в 5 минутах от станции «Селигерская» и в 15 минутах от платформы Моссельмаш третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Автобусная остановка также находится рядом с домом. Жители смогут прогуляться к близлежащим парковым зонам, среди которых Орловский сад и парк им. Святослава Федорова.

Фасады здания облицуют крупноформатными металлическими панелями трех оттенков – зелено-серый, сепия коричневый и слоновая кость.

Ранее сэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в районе Щербинка возвели трехсекционный 11-этажный монолитный жилой комплекс по программе реновации с применением технологии объемно-блочного домостроения.

