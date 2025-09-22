Овчинский: В ЗелАО почти наполовину выполнена действующая программа реновации

В Зеленоградском административном округе Москвы работы в рамках действующей программы реновации выполнены почти наполовину. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



«В действующую программу реновации в Зеленоградском административном округе вошли 34 дома, 16 из которых уже расселены – то есть более 47 процентов. Свыше 1,1 тысячи семей переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой. Снесены 12 старых домов, в округе возведены семь новостроек», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Два жилых комплекса сейчас возводятся, они рассчитаны на порядка 900 квартир. Во всех построенных по программе домах увеличенные вестибюли и сквозные выходы на улицу и во внутренний двор. У домов для безопасности уложены тротуары с нескользящим покрытием и тактильной разметкой.



В 2024 году в ЗелАО был построен ЖК на улице Заводская, дом 14, корпуса 1 и 2. В нем почти 500 квартир общей площадью около 29 тысяч квадратных метров, шесть из них подходят для маломобильных граждан. В шаговой доступности расположена станция Зеленоград-Крюково третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Во дворе оборудованы спортивная и детские площадки, зона отдыха.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского.

