Овчинский: В ЗАО обустроили более 65 детских площадок возле новостроек

Свыше 65 детских площадок обустроили на придомовой территории новостроек по программе реновации в девяти районах Западного административного округа, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«В Западном административном округе город возвел 43 жилых комплекса по программе реновации. Для досуга жителей округа на придомовой территории обустроили 67 детских площадок. Больше всего их в Можайском районе – 18», – заявил он.



По словам Овчинского, еще 13 детских площадок оборудовали в районе Проспект Вернадского, также 12 площадок появилось в Филях-Давыдкове.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что к переселению в рамках программы реновации приступил 200-тысячный житель.



Реновация, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Программа затронет около миллиона москвичей. При этом Собянин поручил ускорить темпы ее реализации в два раза.

