Овчинский: В январе пройдут четыре встречи граждан с властями по вопросам реновации

На площадке Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации в январе пройдут четыре встречи граждан с представителями органов исполнительной власти и организаций, задействованных в программе, такие встречи пользуются популярностью среди москвичей. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Тематические приемы пройдут на площадке штаба по адресу Лихов переулок, дом 3, строение 1. По словам Овчинского, на таких встречах жители могут получить разъяснения и индивидуальную консультацию по вопросам реновации. В прошлом году к представителям четырех профильных ведомств обратились порядка 200 москвичей, в том числе на приемы с представителями Департамента градостроительной политики пришли свыше четверти из общего числа.

«21 января специалисты Департамента продолжат отвечать на вопросы о ходе реализации программы, о гарантиях для участников программы и о подборе новых стартовых площадок», – отметил Овчинский.

Прием с представителями Москомархитектуры состоится 22 января, Фонд реновации примет москвичей 28 января, а Департамент городского имущества Москвы – 30 января.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. В нее вошли 5 176 домов, в которых проживает почти миллион горожан

