Овчинский: В Выхино-Жулебино начали строить еще два ЖК по программе реновации

На юго-востоке Москвы, в районе Выхино-Жулебино стартовало строительство двух новых жилых комплексов по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Строительные площадки расположены на Самаркандском бульваре. Двухсекционную новостройку разной этажности возведут на земельном участке 15/4. В доме запроектировано 323 квартиры жилой площадью около 21 тысячи квадратных метров», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На участке 15/5/1, построят трёхсекционный дом переменной этажности на 408 квартир, включая 10, адаптированных для маломобильных граждан. Жилая площадь этого дома превысит 26 тысяч квадратных метров. Всего общая площадь двух ЖК составит почти 70 тысяч квадратных метров.

На текущий момент на обеих площадках идёт возведение надземной части зданий.

Новые дома появятся в хорошо развитом районе с удобной инфраструктурой. В шаговой доступности находится станция метро «Юго-Восточная», рядом расположены детские сады, школы, поликлиники, спортивные объекты. Неподалёку — крупные природные зоны, включая пересечение трёх лесопарков и один из самых больших в столице музей-заповедник «Кузьминки-Люблино», отметил Овчинский.

На придомовых территориях обоих комплексов обустроят просторные зоны отдыха и досуга. У каждого дома запланировано по две детские площадки для детей разных возрастов с игровыми комплексами, горками, качелями, песочницами и батутами, а также по одной спортивной площадке и комфортной зоне для спокойного отдыха взрослых.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале переселения жителей в новый дом по программе реновации на Родниковой улице.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил ускорить темпы реализации программы в два раза.

