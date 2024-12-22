Овчинский: В Выхино-Жулебине по программе реновации возведут новый жилой комплекс

На юго-востоке столицы в районе Выхино-Жулебино по программе реновации возведут еще одну новостройку. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

По его словам, общая площадь жилого комплекса, который будет расположен на улице Хлобыстова, составит свыше 60 тысяч квадратных метров. Чиновник добавил, что новое здание будет состоять из двух корпусов переменной этажности.

«В нем предусмотрено 563 квартиры общей площадью свыше 32 тысяч квадратных метров и подземная парковка. Шесть квартир оборудуют для маломобильных горожан. В пешей доступности расположены станция метро «Рязанский проспект» и Выхино третьего МЦД, а также детсады, школы, больница и Госуниверситет управления», - сообщил Овчинский.

Отмечается, что на объекте в десяти секциях будут установлены 16 лифтов грузоподъемностью тысяча и 400 кг. На придомовой территории установят по четыре детских и спортплощадок, а также шесть зон отдыха. К тому же специалисты выполнят комплексное озеленение и установят наружное освещение. На первых нежилых этажах здания будут функционировать предприятия соцназначения.

Внешняя отделка зданий будет выполнена с помощью системы вентилируемого фасада, а повторение материалов и разный вынос его плоскостей создаст эффект мозаики. Для строительства будут использованы кремово-белый, сланцево-серый и бежевый цвета.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что в перечень территорий, на которых запланировано строительство жилых комплексов по программе реновации, были включены еще 22 площадки.