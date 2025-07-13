Овчинский: В Восточном Измайлове появится новостройка по реновации
В столичном районе Восточное Измайлово освободили площадку под возведение нового жилого дома в рамках реализации программы реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.
Площадка расположена на территории двух расселенных ранее старых домов. Общая площадь жилья в новостройке составит порядка 22 тысяч квадратных метров, уточнил Овчинский. По его словам, речь идет о свыше 390 квартир с готовой отделкой.
«Строительство жилого комплекса планируется начать в ближайшие месяцы. Его возведут по современным стандартам. Первые этажи будут нежилыми, с просторным вестибюлем и функциональными помещениями. На придомовой территории проведут комплексное благоустройство и озеленение. В шаговой доступности расположены образовательные и медицинские учреждения, остановки общественного транспорта и прогулочные зоны», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Программа реновации жилья заработала в Москве в 2017 году. Мэр столицы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.
Программа реновации предусматривает расселение 5176 старых домов, жители которых получат новое жилье.
С более подробной информацией о программе можно ознакомиться на портале mos.ru. Там же можно почитать о домах и квартирах по реновации.
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