Овчинский: В ВАО почти 90 социально-бытовых объектов открылись в новостройках по реновации

В Восточном административном округе столицы 89 нежилых помещений на первых нежилых этажах новостроек по программе реновации задействовано под размещение предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«На востоке столицы город передал под заселение 57 новостроек по программе реновации. На первых этажах в округе уже используется 89 нежилых помещений», – уточнил он.

Зачастую на первых нежилых этажах в новостройках открываются пункты выдачи заказов, кафе, магазины, досуговые и образовательные центры и многое другое. В новых домах по реновации, открываются социально-бытовые объекты. Большая часть из них (27) расположились в районе Измайлово, еще 23 – в Северном Измайлово, а также 13 в Перово.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что чаще всего на первых этажах новых домой по реновации открываются предприятия торговли. Всего в рамках программы реновации на первых этажах новостроек планируется строительство около восьми тысяч нежилых помещений.

