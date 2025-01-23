Овчинский: В ВАО почти 90 социально-бытовых объектов открылись в новостройках по реновации
В Восточном административном округе столицы 89 нежилых помещений на первых нежилых этажах новостроек по программе реновации задействовано под размещение предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«На востоке столицы город передал под заселение 57 новостроек по программе реновации. На первых этажах в округе уже используется 89 нежилых помещений», – уточнил он.
Зачастую на первых нежилых этажах в новостройках открываются пункты выдачи заказов, кафе, магазины, досуговые и образовательные центры и многое другое. В новых домах по реновации, открываются социально-бытовые объекты. Большая часть из них (27) расположились в районе Измайлово, еще 23 – в Северном Измайлово, а также 13 в Перово.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что чаще всего на первых этажах новых домой по реновации открываются предприятия торговли. Всего в рамках программы реновации на первых этажах новостроек планируется строительство около восьми тысяч нежилых помещений.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Haval стал самым популярным иностранным автомобильным брендом в России
- «Не исчезнет»: В ФАС заявили о высоком урожае гречки
- Банду сотрудников автосалона задержали в Воронеже за обман на 18 млн рублей
- В Ингушетии восемь человек арестовали по делу о хищении 66 млн рублей
- Более 30 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за нового лесного пожара
- Хоккеист СКА Никишин получил сотрясение мозга в матче КХЛ
- Ночной шквал в Красноярском крае оставил без света более 23 тысяч человек
- Украинскую журналистку Янину Соколовскую заочно приговорили к 7,5 года колонии
- На Rutube стала доступна функция скачивания видео
- Ученик пришел в школу Балашихи с топориком для мяса и ножом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru