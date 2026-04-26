Овчинский: В Царицыне начали возводить монолитные конструкции дома по реновации

В Москве в районе Царицыно в Южном административном округе начали возводить монолитные конструкции подземной части ЖК в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Речь идет о площадке на Каспийской улице на земельном участке 24/4/1. Отмечается, что там возведут пятисекционный ЖК площадью около 40 тысяч квадратных метров.

«Будущая новостройка рассчитана на 378 квартир жилой площадью свыше 24 тысяч квадратных метров. Три квартиры предусмотрены для проживания маломобильных граждан, в них будет отличаться планировка и установят допоборудование», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

В ЖК оборудуют современное инженерно-техническое оснащение и индивидуальный тепловой пункт, что обеспечит бесперебойное тепло- и водоснабжение каждой квартиры на круглогодичной основе.

Известно, что новостройку возведут п-образной формы, благодаря чему на придомовой территории будет органично сформирован внутренний двор. После комплексного благоустройства там оборудуют зону с детской и спортивной площадками на прорезиненном покрытии. Кроме того, на подземном уровне в новом ЖК сделают парковку.

В новостройке также обеспечат безбарьерную среду для повышения доступности маломобильным гражданам. Отмечается, что входные группы и вестибюли там выполнят на одном уровне с тротуарами, без лестниц и порогов, а в подъездах установят удобные лифты.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил увеличить темпы реновации вдвое и рассказал о создании новых рабочих мест благодаря этой программе.