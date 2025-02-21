Овчинский: В Таганском районе завершается строительство офисного здания
Строители завершили основные этапы работ при возведении административно-делового комплекса «STONE Курская» в Таганском районе столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По его словам, сейчас на объекте начались пусконаладочные работы.
«Объект с двумя подземными уровнями общей площадью порядка 16 тысяч квадратных метров оборудован современными инженерными системами, включая круглогодичную систему центрального кондиционирования, приточно-вытяжную вентиляцию с функцией охлаждения и подогрева, а также возможностью естественного проветривания», – отметил глава департамента.
Он также рассказал, что первый этаж 10-этажного здания находится ниже уровня основного объема, что формирует уютную прогулочную анфиладу. Объект расположен в пешей доступности от станций метро – «Курская» и «Чкаловская», в Костомаровском переулке, владение 11/1.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина особое внимание в столице уделяется качеству деловой инфраструктуры. Реализация данного проекта создаст в этом районе города около 1,5 тысячи новых вакансий.
Территория вокруг офисного здания будет благоустроена и предусматривает создание зеленых зон и мест для отдыха на свежем воздухе.
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