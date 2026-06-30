Овчинский: В Таганском районе продолжают строительство дома по реноваци

В Таганском районе Центрального административного округа Москвы продолжают строительство жилого дома по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Дом на 2-й Дубровской улице рассчитан на 108 квартир жилой площадью более семи тысяч квадратных метров. Новостройка возводится по монолитной технологии, благодаря ей здания получаются энергоэффективными, надежными, долговечными и могут прослужить более ста лет», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В данный момент на объекте ведут устройство внутренних и внешних перегородок, инженерных коммуникаций и утепляют фасады.

Новостройка находится в пешей доступности от станций метро «Пролетарская» и «Крестьянская Застава». Рядом со зданием также расположены школа и детский сад, магазины, спортивные, медицинские и досуговые центры. Для дополнительного комфорта жителей в местах общего пользования и на прилегающей территории намерены создать безбарьерную среду.

Программа реновации, утвержденная в 2017 году, предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал ускорить темпы ее реализации вдвое.

Он также заявил, что программа реновации помогает формировать гармоничную безбарьерную среду.

