Овчинский: В Свиблове ликвидируют долгострой

В столичном районе Свиблово на Беринговом проезде возобновится строительство универсального магазина с подземной автостоянкой, приостановленное в 2014 году, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

«Оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства, действующая в Комплексе, взяла в работу долгострой в Беринговом проезде. В ходе взаимодействия города с застройщиком урегулированы вопросы для дальнейшей реализации проекта: уточнены технико-экономические показатели строительства, переоформлены земельно-правовые отношения и градостроительная документация», - отметил Овчинский.

По его словам, работы должны быть завершены до конца 2025 года.

Всего с 2011 года оперативной группой были решены вопросы почти по 700 объектам-долгостроям, более 200 из которых ввели в эксплуатацию.

