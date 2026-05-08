Овчинский: В столице пройдет конкурс для специалистов строительной отрасли

В Москве с 8 мая по 11 июня пройдет конкурс для специалистов строительной отрасли «Московские мастера. О деталях рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«Строительная отрасль Москвы развивается очень быстро, и вместе с ней растут требования к качеству работы специалистов. Конкурс “Московские мастера” помогает поддерживать высокий профессиональный уровень и показывает, насколько важен труд каждого человека на строительной площадке», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Участники смогут не только проявить себя, но и получить признание коллег для дальнейшего развития, а городу выгодно поддерживать сильные кадры, так как от них во многом зависит комфорт жителей. Специалисты смогут обменяться опытом, а победители получат дипломы и ценные призы.

Также отмечается, что подобные конкурсы повышают престиж профессии. Оценивать участников будет профессиональное жюри, в его состав, в том числе, войдут представители Департамента градостроительной политики. При этом конкурсанты смогут проявить себя в условиях, приближенных к реальным, их ждет практическое задание.

Строительная отрасль в столице играет важнейшую роль. Москва, в лице Фонда реновации жилой застройки, по итогам 2025 года стал лидером по вводу жилья среди всех компаний-застройщиков России. Всего в рамках реализации программы реновации в прошлом году ввели рекордные 2,3 млн квадратных метров жилья. Это 119 домов в которых оборудовали более 35 тысяч квартир.

«Московские мастера» в столице пройдут уже в 29-й раз. Мероприятие стало важным для отрасли с точки зрения обмена опытом и профессионального роста. Молодые специалисты благодаря конкурсу могут приобрести новые знания и навыки, а профессионалы – повысить свой уровень.

