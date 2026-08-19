Овчинский: В столичном районе Дорогомилово появится БЦ в стиле неокубизма

«Облик 15-этажного здания с его лаконичным объемом вдохновлен работами ученого, математика и инженера Михаила Львовича Цетлина и будет назван в его честь. Основой архитектурной концепции проекта стал гиперкуб – многомерная фигура, символ движения и трансформации. В бизнес-центре общей площадью более 33 тысяч квадратных метров запланированы офисы класса А, в том числе с террасами», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Так, офисы займут около 20,5 тысячи квадратных метров. Оставшееся пространство будет отведено под магазины, кафе, зоны отдыха и паркинг. Он будет двухуровневым, на 123 машино-места. Также там обустроят автомойку и сервисную зону.



Идея гиперкуба, заложенная в архитектуру здания, будет показана переплетением геометрических линий и игрой света.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о начале строительства в бывшей промзоне «Котляково» индустриального парка, состоящего из трех корпусов.



Западный округ активно развивается, так в программу реновации вошло 548 домов. Всего новые квартиры получат около 104 тысяч москвичей.

