Овчинский: В столичном районе Дорогомилово появится БЦ в стиле неокубизма

Административно-деловое здание площадью более 33 тысяч квадратных метров появится в районе Дорогомилово, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Центр будет находиться в паре минут ходьбы от станции «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии метро и рядом со съездами на Кутузовский проспект, улицу Барклая и проспект Багратиона.

ФОТО: Пресс-служба ДГП

«Облик 15-этажного здания с его лаконичным объемом вдохновлен работами ученого, математика и инженера Михаила Львовича Цетлина и будет назван в его честь. Основой архитектурной концепции проекта стал гиперкуб – многомерная фигура, символ движения и трансформации. В бизнес-центре общей площадью более 33 тысяч квадратных метров запланированы офисы класса А, в том числе с террасами», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Так, офисы займут около 20,5 тысячи квадратных метров. Оставшееся пространство будет отведено под магазины, кафе, зоны отдыха и паркинг. Он будет двухуровневым, на 123 машино-места. Также там обустроят автомойку и сервисную зону.

Идея гиперкуба, заложенная в архитектуру здания, будет показана переплетением геометрических линий и игрой света.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о начале строительства в бывшей промзоне «Котляково» индустриального парка, состоящего из трех корпусов.

Западный округ активно развивается, так в программу реновации вошло 548 домов. Всего новые квартиры получат около 104 тысяч москвичей.

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ФОТО: Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
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