Овчинский: В Северном Бутово появится ФОК с футбольным полем и теннисными кортами

Инвестор создаст многофункциональный спорткомплекс с футбольным полем и теннисными кортами в районе Северное Бутово, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Он отметил, что площадь оздоровительного комплекса составит более 10 тысяч квадратных метров, а на первом этаже расположатся спортзалы для футбола и тренировок.



На втором этаже создадут детский клуб для занятий боксом и борьбой, а на третьем – помещения для йоги и пилатеса.



«На территории спортивного комплекса планируется размещение футбольного поля, двух открытых теннисных кортов, гостевой парковки на 161 машино-место», – добавил он.



По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание спортивным сооружениям. Ранее он рассказал о спортивных объектах за период с 2025 по 2027 год.

