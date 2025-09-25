Овчинский: В рамках КРТ в районе станции «Технопарк» появится жилой дом

На Автозаводской улице реализуется новый проект комплексного развития территорий (КРТ). В районе станции метрополитена «Технопарк» Замоскворецкой линии возведут жилой дом. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

«Проект КРТ на Автозаводской улице органично вписывается в общую концепцию создания сбалансированной городской среды на территории “ЗИЛ”. В рамках реорганизации участка площадью 0,83 га здесь построят жилой дом общей площадью 21,6 тысячи кв м, который станет частью формирующегося в этом районе современного квартала», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Площадка, где построят новый дом, уже обеспечена всей необходимой инфраструктурой. В шаговой доступности находятся школа, детские сады, кафе, аптеки и пешеходные набережные затона Новинки и Москвы-реки.

Программа КРТ подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент были согласованы 336 проекта, которые изменят облик почти 4,2 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром Сергеем Собяниным.

