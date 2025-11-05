Овчинский: В рамках КРТ в Отрадном по программе реновации появится жилье

Правительство Москвы приняло решение о реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) на северо-востоке столицы (район Отрадное). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

По его словам, площадь реорганизуемого участка составит 0,34 га — здесь построят жилье по программе реновации суммарной площадью порядка 13,8 тысячи «квадратов». Площадь квартир, ключи от которых получат около 300 москвичей, достигнет 8,5 тысячи квадратных метров. «Первые этажи займут предприятия торговли, общепита, а также службы сервиса, что гарантирует новоселам получение востребованных услуг в шаговой доступности. На прилегающей территории проведут работы по благоустройству и озеленению. Реализация проекта займет шесть лет», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Реорганизуемый участок находится в Отрадном проезде. Рядом расположены кафе, магазины, спортивные сооружения, ветеринарная клиника, медицинские центры, детская и взрослая поликлиники, детские сады и школы.

Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.

