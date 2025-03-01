Овчинский: В Раменках на территории нового ЖК появится административно-деловое пространство
В Раменках в здании двухэтажного стилобата жилого комплекса «Stories на Мосфильмовской» ведется строительство общественно-делового пространства площадью шесть тысяч квадратных метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
Сейчас девелопер «October group» начал монтаж фасадов и активное остекление стилобата. По словам Овчинского, проектом предусмотрено 49 офисов площадью от 23 до 130 квадратных метров. Министр добавил, что в рамках строительства объекта также запланировано помещение для детского клуба на 265,9 квадратный метров и 19 помещений под ретейл.
«Застройщик продумал модульную систему трансформации офисного пространства. В лестничном пролете первого этажа спроектирован внутренний сад. В совокупности в строящемся общественно-деловом пространстве будет создано около 300 рабочих мест», - сообщил Овчинский.
В двухэтажном стилобате будут объединены жилые корпуса строящегося комплекса «Stories на Мосфильмовской». Офисы разместят на втором этаже, а на первом — магазины, рестораны, аптеки и салон красоты. К тому же во входной группе запланированы часть гибких рабочих мест с сопутствующими сервисными зонами. В жилых корпусах предусмотрены отдельные входные группы.
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