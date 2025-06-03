Овчинский: В районе Марьино завершили монолитные работы в образовательном комплексе

Завершились монолитные работы при строительстве образовательного комплекса, который возводят на юго-востоке Москвы в районе Марьино. Об этом рассказал министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

По его словам, комплекс состоит из детского сада, рассчитанного на 190 мест, и школы на 875 учеников. Общая площадь комплекса составляет 22,8 тысячи квадратных метров.

«Сейчас на строительной площадке застройщик завершает работы по устройству внутренней и наружной кладки, готовится приступить к монтажу окон и витражей. Также идет монтаж системы отопления. После завершения строительства, запланированного на 2026 года, образовательный объект будет передан в столичную систему образования», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Отмечается, что в детском саду помимо помещений стандартного назначения также оборудуют музыкальный и физкультурный залы. В школьной части комплекса разместятся учебные кабинеты, а также гимнастический зал и два спортивных.

За возведение образовательного комплекса отвечает группа «Самолет». Строительство социальных объектов в столице соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».

