Овчинский: В районе Лефортово построили дом по программе реновации

В столичном районе Лефортово завершилось строительство дома на более чем 19,5 тысяч «квадратов» по программе реновации. О деталях рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



«Дом на Шепелюгинской улице стал одним из 14 объектов, утвержденных для реализации программы реновации в Лефортове. В монолитном двухсекционном доме переменной этажности 194 квартиры, три из них оборудованы для маломобильных граждан», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Первый этаж дома выделили для нежилых помещений, чтобы расположить там необходимые объекты инфраструктуры. Добраться от дома до метро можно за 15 минут пешком, рядом расположена станция «Авиамоторная».



Жителей ждут просторные зоны общего пользования, помещения для хранения велосипедов и колясок, охрана и консьерж, светлые холлы и современные домофоны. Территория около дома также оборудована, здесь появились зеленые насаждения, удобные тротуары для прогулок, специальные детские и спортивные площадки. Рядом расположен большой торговый центр, школы и другие образовательные учреждения.



Программа реновации функционирует в Москве с 2017 года, она затрагивает более пяти тысяч домов и почти миллион граждан. Ранее мэр Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза. Столица остается лидером среди регионов по объемам строительства жилья. Ранее глава города Сергей Собянин подчеркнул, что программа реновации формирует полноценную среду для жизни граждан.

