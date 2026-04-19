Овчинский: В районе Черемушки возводится дом по программе реновации на 447 квартир

В районе Черемушки на юго-западе Москвы по программе реновации возводят крупный жилой комплекс общей площадью более 44,7 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«В районе Черемушки, в пешей доступности от метро "Зюзино", возводится жилой комплекс по программе реновации. Рядом есть детские сады, школы, поликлиники, аптеки и магазины», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Новостройка появится по адресу: улица Перекопская, земельный участок 27.

Комплекс из трёх корпусов переменной этажности строится на месте пяти расселённых пятиэтажек. В доме запроектировано 447 квартир, шесть из которых будут адаптированы для маломобильных граждан. Жилая площадь превысит 26 тысяч квадратных метров.

В настоящее время на объекте ведётся разработка котлована. После завершения строительства придомовую территорию комплексно благоустроят - появятся современные детская и спортивная площадки, а также зоны тихого отдыха.

Три корпуса объединит просторный двор и подземная часть, где разместятся паркинг, технические помещения и индивидуальный тепловой пункт, который обеспечит бесперебойное тепло- и водоснабжение. Для автовладельцев предусмотрены большие лифты, соединяющие жилую часть с подземной стоянкой.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей. Она предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил вдвое увеличить темпы её реализации.

