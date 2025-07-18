Овчинский: В районе Аэропорт начались фасадные работы корпуса детского сада
Строители начали монолитные работы и приступили к монтажу инженерных систем в новом детском саду на 100 мест на севере Москвы, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Специалисты возводят частный детский сад на территории жилого комплекса SOUL на улице Часовая.
«Общая площадь будущего детского сада составит около 1,4 тысячи квадратных метров. В здании обустроят четыре групповые ячейки с игровой зоной, спальнями, буфетами, раздевалками и санузлами. Проект предусматривает организацию на крыше пристройки площадью 510 квадратных метров безопасной площадки для игр и прогулок детей младших возрастов», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Также он отметил, что в детском саду расположатся музыкально-физкультурный и хореографический залы, а также медкабинет. Дошкольное учреждение планируют закончить в 2026 году.
На территории детского сада установят качели и карусель для детей от 3 до 5 лет. Также для них обустроят беседку и песочницу. Детская зона будет оформлена по мотивам сказки «Волшебник Изумрудного города». Во дворе появятся специальные учебно-опытные зоны с образовательной инфраструктурой, созданной из природных материалов, что позволит детям открыть новые возможности для обучения и экспериментов.
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