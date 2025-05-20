Овчинский: В Пресненском районе Москвы появится бизнес-центр с ФОК

Инвестор приступил к возведению в Пресненском районе столицы бизнес-центра «Шелепиха». Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



На первом этаже нового бизнес-центра расположится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Помимо ФОКа на первом этаже будут расположены различные помещения торгового назначения, площадь которых будет составлять почти 118 квадратных метров. Общая площадь офисного здания будет достигать почти 18 тысяч квадратных метров.



Новый БЦ разместится на 2-ой Магистральной улице.



«Второй этаж займут кафе и рестораны, которые разместятся на площади около 550 квадратных метров, а с третьего по 11 этаж – офисные пространства. В подземной части здания предусмотрена стоянка на 111 машино-мест. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2028 году», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

