Овчинский: В праздники «Макет Москвы» посетили 24 тысяч человек

С 29 декабря по 8 января павильон «Макет Москвы» на ВДНХ посетили свыше 24 тысяч человек, что в 1,5 раза больше, чем в прошлые новогодние праздники. Гостями павильона стали в том числе туристы из Монголии, Турции, Ирана, Индии и других стран.



В павильоне была организована специальная праздничная программа, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



«Помимо основной экспозиции павильона, в новогодние дни были доступны светотехнические шоу, интерактивные викторины и другие развлечения. Гостям выставки показали 144 светотехнических шоу, провели 23 тематические новогодние викторины, в которых приняли участие более 640 человек, организовали 24 обзорные экскурсии по макету, а также почти семь тысяч индивидуальных консультаций», – уточнил глава департамента.



Викторины познакомили посетителей с историей празднования Нового года в России, а также помогли узнать интересные факты об архитектурном макете Москвы.



В светотехнических шоу был задействован сам макет, освещение, управляемое специальным ПО, широкоформатный видеоэкран и звуковой ряд.



Было подготовлено десять тематических представлений, в том числе «История Москвы», «Пушкин о Москве», «Лучший город земли».



Макет Москвы представляет собой модель центральной части города и включает более 23 тысяч зданий и сооружений в масштабе 1:400. Они воссозданы с абсолютной точностью. Площадь макета составляет 429 квадратных метров.

