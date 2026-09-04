Овчинский: В Покровском-Стрешневе построили новый корпус школы на 815 мест

В Северо-Западном административном округе закончили строительство нового корпуса Курчатовской школы, рассчитанного на 815 учеников. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Пятиэтажное здание школы общей площадью 16,5 тысячи квадратных метров рассчитано на 815 мест. Корпус пополнил столичную систему образования, он стал частью крупного комплекса Курчатовской школы. Внутреннее пространство организовано по принципу “школы-города”. Вместо традиционных длинных коридоров здесь созданы “улицы” и просторные рекреационные зоны, которые предусматривают возможность организации учебного процесса вне классных занятий», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Главной частью интерьера стал многоуровневый атриум, расположенный на первом этаже. Также на крыше есть открытая терраса со смотровой площадкой, подсветкой и ландшафтным озеленением.

Помимо специальных кабинетов на втором этаже оборудованы два спортивных зала, а на третьем и четвертом – медиатеки с зонами для групповых и индивидуальных занятий, а также лабораторно-исследовательские комплексы. На пятом этаже находится ИТ-полигон и смотровая площадка с террасой.

Особенностью архитектурной концепции стал эффект «парящего» здания, вытянутого вдоль берега реки. Этого удалось добиться благодаря увеличенным пролетам и смещению несущих конструкций внутрь. Таким образом верхние этажи визуально словно зависают над землей. Фасады облицевали стеклом, стемалитом и алюминиевыми кассетами.

При проектировании здания были учтены потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. Также на территории школы оборудовано спортивное ядро с площадками для футбола, баскетбола, волейбола. Есть и амфитеатр с трибунами.

В районе Покровское-Стрешнево проводится программа реновации. Так, в нее уже вошли 48 старых домов района. Сейчас на месте расселенного старого дома на улице Свободы уже освободили площадку под постройку нового дома.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что 1 сентября в Москве откроют 145 новых или полностью реконструированных школ и детских садов.

