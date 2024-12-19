Овчинский: В Перово построили еще один дом по программе реновации
В районе Перово на востоке Москвы по программе реновации возвели новостройку общей площадью 11,8 тысячи квадратных метров, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Рядом с новым домом сложившаяся инфраструктура и хорошо развит транспорт, новостройка находится по адресу: Перовская улица, дом 40А.
По словам Овчинского, в доме 120 квартир общей площадью более семи тысяч квадратных метров, две из которых оборудовали для маломобильных граждан.
«В подъездах будут помещения для консьержа и колясочные, а на первом нежилом этаже смогут открыться пункт выдачи заказов, магазин или другие объекты социально-бытовой инфраструктуры. В шаговой доступности от новостройки находятся станция “Перово” Калининской линии метро, школы, детские сады и Перовский парк», – отметил он.
Дом оборудован тремя лифтами, два из которых грузоподъемностью тысяча и один – 630 килограммов. Входные группы оформили витражным остеклением. На фасадах установили корзины для кондиционеров.
Также благоустроена прилегающая к дому территория: там имеется детская и спортивная площадки, зона тихого отдыха, проведено комплексное озеленение и установлено наружное освещение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru