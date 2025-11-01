Овчинский: В парке «Красная Пресня» открылась фотовыставка о профессиях в строительстве
В Москве в парке «Красная Пресня» открылась фотовыставка, которая посвящена тем, кто работает в области строительства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По его словам, она знакомит посетителей с людьми, благодаря которым реализуются масштабные градостроительные проекты Москвы.
В экспозиции - портреты сотрудников крупнейших строительных компаний столицы – инженеров, архитекторов и других специалистов, которые вносят вклад в развитие и преображение города. Посетить её можно бесплатно по 30 ноября включительно.
«Подобные выставки помогают горожанам по-новому взглянуть на профессии в строительной сфере и осознать их важность для создания качественной городской среды», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Выставочный проект подчеркивает многогранность строительной отрасли и представляет разные специальности, без которых невозможно современное градостроительство.
