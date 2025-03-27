Овчинский: В Очаково-Матвеевском районе Москвы возводят новостройку по реновации

На западе Москвы ведется строительство нового жилого дома по программе реновации на Веерной улицы, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, в новостройке разместятся 52 квартиры, девять из которых предназначены для маломобильных граждан. Новый дом будет состоять из двух корпусов переменной этажности. В квартирах будет готовая улучшенная отделка.

«Новостройку возводят в районе с развитой городской и транспортной инфраструктурой. Рядом расположены станция Московского центрального диаметра Матвеевская, учебные заведения, объекты здравоохранения, магазины, кафе и салоны красоты. В настоящее время на площадке началось возведение монолитных конструкций наземной части», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Новостройку облицуют пиленым кирпичом и архитектурным бетоном. Придомовую территорию озеленят и облагородят, разместят детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации.

