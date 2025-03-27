Овчинский: В Очаково-Матвеевском районе Москвы возводят новостройку по реновации
На западе Москвы ведется строительство нового жилого дома по программе реновации на Веерной улицы, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По его словам, в новостройке разместятся 52 квартиры, девять из которых предназначены для маломобильных граждан. Новый дом будет состоять из двух корпусов переменной этажности. В квартирах будет готовая улучшенная отделка.
«Новостройку возводят в районе с развитой городской и транспортной инфраструктурой. Рядом расположены станция Московского центрального диаметра Матвеевская, учебные заведения, объекты здравоохранения, магазины, кафе и салоны красоты. В настоящее время на площадке началось возведение монолитных конструкций наземной части», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Новостройку облицуют пиленым кирпичом и архитектурным бетоном. Придомовую территорию озеленят и облагородят, разместят детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава МИД Вьетнама посетит Россию в апреле
- Марочко: Российские военные продвинулись у Красного Лимана
- СМИ: У певца Льва Лещенко остановили развитие редкой болезни
- При пожаре в отеле на горнолыжном курорте в Турции погибли два человека
- Режиссер «Подольских курсантов» объяснил отказ снимать фильм об СВО
- Репродуктолог заявила о росте числа российских бесплодных пар
- Суд отменил решение о выдворении вокалиста группы «Пасош» из России
- В Минводах у самолета Ан-124 загорелась стойка шасси
- Дмитрий Певцов выступил против лишения званий и наград уехавших артистов
- Замглавы МИД Руденко заявил о подготовке к визиту Ким Чен Ына
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru