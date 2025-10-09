Овчинский: В новые дома по программе реновации переехали около 1700 семей из Перово
По программе реновации ветхого жилья ключи от новых квартир получили жители 25 старых домов в районе Перово. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Всего в районе будет расселено 196 домов, в новые квартиры переедут свыше 42 тысяч москвичей.
«Программа реновации в районе Перово началась в 2020 году с заселения новостройки на Зеленом проспекте. За это время в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой переехали жители из 25 домов – это около 1,7 тысячи семей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы. Министр добавил, что свыше 1200 семей воспользовались услугой «Помощь в переезде». Им бесплатно предоставили транспорт и грузчиков.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Навязывание банка при выплате зарплаты назвали незаконным
- В Самаре загорелся пассажирский автобус
- Россиянка Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Ухане
- Спектакль или капитуляция? Трамп, Израиль и ХАМАС объявили о мирной сделке
- СМИ: США одобрили поставку ОАЭ чипов на миллиарды долларов
- «Санкции ни при чем!»: Почему Иран отказался от «строгости» к хиджабам
- В Совфеде захотели завершить эксперимент для самозанятых в 2026 году
- Израиль атаковал Газу после заявления о мирных договоренностях
- Юшков: ЕС откажется от российской нефти, если додавит Венгрию и Словакию
- ПВО уничтожила над Россией 19 украинских БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru