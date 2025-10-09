Овчинский: В новые дома по программе реновации переехали около 1700 семей из Перово

По программе реновации ветхого жилья ключи от новых квартир получили жители 25 старых домов в районе Перово. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Всего в районе будет расселено 196 домов, в новые квартиры переедут свыше 42 тысяч москвичей.

«Программа реновации в районе Перово началась в 2020 году с заселения новостройки на Зеленом проспекте. За это время в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой переехали жители из 25 домов – это около 1,7 тысячи семей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы. Министр добавил, что свыше 1200 семей воспользовались услугой «Помощь в переезде». Им бесплатно предоставили транспорт и грузчиков.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

