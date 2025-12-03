Овчинский: В Нижегородском районе стартовало строительство бизнес-центра и парка

На юго-востоке Москвы в Нижегородском районе приступили к возведению современного-бизнес центра, а также спортивного парка на прилегающей территории. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Инвестор приступил к строительству бизнес-центра площадью почти 30 тысяч кв м. Здание Г-образного объема появится на земельном участке площадью 0,73 га. Комплекс будет состоять из двух разновысоких частей от 13 до 21 наземного этажа», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По его словам, у нового комплекса будет подземный паркинг на 117 автомобилей и еще 15 наземных парковочных мест. Всего в здании планируется обустроить пространство для 150 офисов общей площадью 15,9 тысяч кв м.

Новый объект будет расположен по адресу Скотопрогонная улица 31А.

На прилегающей территории также проведут работы по благоустройству. Зеленые зоны с деревьями, газонами, кустарниками и цветниками займут 1,5 тысячи кв м. Рядом также появится спортивный парк с тремя площадками и инвентарем площадью 6,3 тысячи кв м.

Строительство бизнес-центра является частью московской программы стимулирования создания мест приложения труда. Она охватила все районы города и реализуется в столице с 2020 года.

