Овчинский: В Можайском районе Москвы инвестор строит деловой центр

В Можайском районе Москвы инвестор построит деловой центр на 17 этажей площадью в 24 «квадрата», работы уже стартовали, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Проект будет готов к 2028 году.

«В здании расположатся офисные помещения от 76 до 1,5 тысячи квадратных метров. В общей сложности здесь появится свыше 2,2 тысячи рабочих мест», - рассказал он.

Он отметил, что размещение деловых объектов среди жилых домов позволяет предоставить гражданам необходимую инфраструктуру и открывает новые рабочие места. Здание построят в 15 минутах ходьбы от метро «Давыдково».

Для каждого офиса предусмотрены панорамные окна и терраса с видом на природный заказник «Долина реки Сетунь». Также в здании появятся скоростные лифты и необходимое техническое оснащение. Деловой центр будет представлять собой скошенную призму с волнообразными террасами. Рядом со зданием будет установлен арт-объект.

