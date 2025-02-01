Овчинский: В Можайском районе Москвы инвестор строит деловой центр
В Можайском районе Москвы инвестор построит деловой центр на 17 этажей площадью в 24 «квадрата», работы уже стартовали, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Проект будет готов к 2028 году.
«В здании расположатся офисные помещения от 76 до 1,5 тысячи квадратных метров. В общей сложности здесь появится свыше 2,2 тысячи рабочих мест», - рассказал он.
Он отметил, что размещение деловых объектов среди жилых домов позволяет предоставить гражданам необходимую инфраструктуру и открывает новые рабочие места. Здание построят в 15 минутах ходьбы от метро «Давыдково».
Для каждого офиса предусмотрены панорамные окна и терраса с видом на природный заказник «Долина реки Сетунь». Также в здании появятся скоростные лифты и необходимое техническое оснащение. Деловой центр будет представлять собой скошенную призму с волнообразными террасами. Рядом со зданием будет установлен арт-объект.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru