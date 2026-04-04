Овчинский: В Москве в Зюзине построят дом по реновации

В Москве в Зюзине построят дом по реновации в рамках градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ). Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Речь идет о будущем объекте на Болотниковской улице. По словам чиновника, на юго-западе города построят ЖК площадью 85 тысяч квадратных метров на участке площадью 1,35 Га.

«Дом расположится в пешей доступности от станции метро "Каховская" БКЛ. Для будущих жителей предусмотрены современные планировки, развитая инфраструктура внутри двора и максимальное сохранение экологического баланса территории», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Он рассказал, что проект включает комплексное благоустройство, а также создание безопасных детских площадок и мест отдыха. Кроме того, объект будет расположен возле парков «Долина реки Котловки» и «Два медведя», в котором оборудована большая прогулочная зона с зелеными насаждениями.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации вдвое.