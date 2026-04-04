Овчинский: В Москве в Зюзине построят дом по реновации
В Москве в Зюзине построят дом по реновации в рамках градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ). Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
Речь идет о будущем объекте на Болотниковской улице. По словам чиновника, на юго-западе города построят ЖК площадью 85 тысяч квадратных метров на участке площадью 1,35 Га.
«Дом расположится в пешей доступности от станции метро "Каховская" БКЛ. Для будущих жителей предусмотрены современные планировки, развитая инфраструктура внутри двора и максимальное сохранение экологического баланса территории», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Он рассказал, что проект включает комплексное благоустройство, а также создание безопасных детских площадок и мест отдыха. Кроме того, объект будет расположен возле парков «Долина реки Котловки» и «Два медведя», в котором оборудована большая прогулочная зона с зелеными насаждениями.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации вдвое.
Горячие новости
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»