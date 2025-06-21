Овчинский: В Москве в СВАО по реновации возвели новостройку

На северо-востоке столицы в районе Останкинский на улице Годовикова возвели новый жилой комплекс общей площадью более 46,7 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

По его словам, новостройка состоит из двух корпусов переменной этажности и включает в себя свыше 480 квартир общей площадью более 28,5 тысячи квадратных метров. Отмечается, что первые этажи нового здания нежилые. На них оборудуют объекты соцназначения, в том числе салоны красоты, аптеки, магазины и кофейни.

«Придомовая территория благоустроена: высажены деревья и кустарники, оборудованы две детские площадки и одна спортивная. Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды для комфорта маломобильных граждан», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Новый ЖК находится в районе со сложившейся инфраструктурой. В шаговой доступности от него расположены станция метро «Алексеевская», Останкинская башня, ВДНХ, а также образовательные учреждения и объекты здравоохранения.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил о переселении в рамках реновации в Тимирязевском районе Москвы.