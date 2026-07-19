Овчинский: В Москве в СВАО определили подрядчика 7 домов по реновации

В столице Фонд реновации определил подрядчика для проектирования и строительства семи домов в Северо-Восточном административном округе (СВАО) в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

По его словам, новые ЖК появятся в трех районах на северо-востоке Москвы. Так, в Марьиной Роще на участках площадью свыше 2,3 Га возведут четыре дома общей площадью квартир около 45 тысяч квадратных метров.

«Еще два дома появятся в Бутырском районе на участках площадью свыше 0,9 Га, общая площадь квартир превысит 36,2 тысячи квадратных метров. Также в Лосиноостровском районе на участке почти 0,9 Га возведут новостройку площадью квартир почти 22 тысячи квадратных метров», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Новые дома построят из высококачественных материалов преимущественно отечественного производства с применением современных энергоэффективных технологий. Фасады ЖК разработают по индивидуальным проектам, учитывающим архитектурный облик районов.

Уточняется, что в новых домах будут обеспечены безбарьерная среда и современные лифты. Также во всех новостройках появятся автомобильные паркинги на подземном уровне. Во дворах пройдет комплексное благоустройство и озеленение.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил, что в районе Щербинка возвели трехсекционный 11-этажный монолитный ЖК по реновации с применением технологии объемно-блочного домостроения. Кроме того, политик призвал нарастить темпы реализации программы вдвое.