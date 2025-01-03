Овчинский: В Москве в районе Ростокино началось строительство ФОК
В столице на Сельскохозяйственной улице инвестор начал строительство частного физкультурно-оздоровительный комплекса (ФОК) на территории возводимого жилого кластера «Союз». Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
По его словам, в новом спорткомплексе площадью свыше 15 тысяч квадратных метров возведут три надземных и один подземный этаж.
«В здании оборудуют ледовую арену, 25-метровый бассейн на шесть дорожек, зал для большого тенниса на три корта, тренажерный зал, залы для тренировок по самбо, боксу, фехтованию и прочие помещения. В комплексе будет находиться и медицинский центр с залом ЛФК», - добавил Овчинский.
Он также рассказал, что в ФОК оборудуют бассейн для детей и бассейн с гидромассажем. К тому же в здании откроют сауну, хамам, кабинет косметолога и кафе с детской игровой комнатой.
Часть крыши комплекса будет эксплуатируемой: там сделают террасу. Территорию вокруг объекта озеленят и благоустроят: создадут прогулочную зону, спортплощадку и зону отдыха.
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