Овчинский: В Москве в новые квартиры по реновации переехали 880 жителей ЮАО

В столице с начала 2025 года 880 жителей Южного административного округа переехали в новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.



По его словам, после сноса старых домов на освободившихся территориях возведут новое жилье по программе реновации с сопутствующей инфраструктурой.



«С начала 2025 года в районах Бирюлево Восточное и Нагорный Южного административного округа расселили пять старых домов. Три из них – на Криворожской улице, еще два здания – на Касимовской улице. Их жители переехали в две новостройки по программе реновации, расположенные по адресам: Электролитный проезд, дом 7А/1 и на Касимовская улица, дом 39, корпус 2.», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Он подчеркнул, что новые квартиры имеют такое же число комнат, что и освобождаемые, но они возведены по новым стандартам, поэтому обычно больше по площади.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в районе Покровское-Стрешнево.

