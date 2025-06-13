Овчинский: В Москве в Нагатино-Садовниках по программе КРТ благоустроят 2 участка

В столичном районе Нагатино-Садовники в рамках программы КРТ благоустроят два участка земли на Нагатинской улице общей площадью 2,61 Га. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Соответствующий проект решения уже опубликован на сайте столичного правительства. По словам Овчинского, участок площадью 0,51 Га у Нагатинской улицы озеленят, установят там малые архитектурные формы, проложат пешеходные дорожки и оборудуют спортплощадки.

«На другом участке площадью свыше 2 Га ближе к улице Садовники разместят базу городской коммунальной службы и проведут комплексное благоустройство. Эта территория станет продолжением прогулочной зоны ландшафтного парка на реке Жужа. Реализовать проект планируется за пять лет», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Отмечается, чтов настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся свыше 300 проектов КРТ общей площадью примерно 4,2 тысячи гектаров.